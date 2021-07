Milan, con Maignan e Giroud aumenta il DNA vincente: il motivo

Mike Maignan e Olivier Giroud aiuteranno il Milan a riacquisire il DNA vincente andato perduto negli ultimi anni: l'analisi di Tuttosport

Il Milan è la società in Italia che si è mossa maggiormente sul calciomercato per il momento, sia in entrata che in uscita. I rossoneri hanno perso a parametro zero Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu, due colonne portanti degli ultimi anni. In entrata, Paolo Maldini e Ricky Massara hanno chiuso le trattative per Mike Maignan, Fikayo Tomori e Sandro Tonali. Mentre siamo ai dettagli per quanto riguarda Brahim Diaz e Olivier Giroud.