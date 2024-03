Milan, Chukwueze in difficoltà: la panchina brilla, ma Samu fatica

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, parla del Milan e delle prestazioni della panchina . Benissimo Okafor e Jovic , che stanno dando gol e una grande mano a gara in corso. A fare fatica Samuel Chukwueze , al momento un'incognita dei rossoneri.

Milan, Chukwueze in difficoltà

Nella panchina del Milan, che sta facendo molto bene, si legge, si nota un'eccezione. Samuel Chukwueze, nel gruppo, sarebbe nettamente il più in difficoltà. Pioli a Roma non lo ha fatto entrare e del resto Samu, tornato dalla Coppa d’Africa, ha giocato male. A Monza è stato sostituito al 45’. A Rennes ha giocato solo l’ultima mezz’ora. Con l’Atalanta, è rimasto fuori. I gol a Borussia Dortmund e Newcastle restano pesanti ma il ragazzo col turbo visto al Villarreal, per il Milan, per ora è uno sconosciuto. C'è ancora tempo per rifarsi, ma Chuckwueze dovrà sfruttare tutte le occasioni che avrà nel Milan. LEGGI ANCHE: Panchina Milan, a Ibrahimovic la scelta. Il favorito, una sorpresa. Pioli...