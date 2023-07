Milan, Christian Pulisic e la ‘curiosa’ intervista su Twitter

Christian Pulisic, centrocampista offensivo del Chelsea, potrebbe essere uno dei prossimi colpi del calciomercato del Milan. L'americano con passoporto croato, potrebbe rappresentare una ghiotta opportunità per la squadra di Stefano Pioli. Aspettando ulteriori notizie sulla possibile trattativa con il Chelsea, Pulisic è stato al centro di un curioso caso sui social. Come spiega il sito di Tuttosport, mentre Pulisic concedeva un'intervista, trasmessa via Twitter, direttamente dal proprio letto, infatti, molti utenti hanno notato, legate alla testiera, quelle che sembrerebbero delle manette professionali da bondage. Inevitabilmente, il tutto è diventato subito virale sui social. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Fresneda si avvicina? Fattore Moncada