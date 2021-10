Milan, che trasformazione per Leao: da incompreso a insostituibile

Rafael Leao e una trasformazione totale. Il portoghese è passato da incompreso ad essere un insostituibile per il Milan di Stefano Pioli

"E' bravo, ma non si applica". E' questa la frase che ha accompagnato i primi due anni rossoneri di Rafael Leao. La sua terza stagione al Milan sembra però quella buona. Questa sera toccherà di nuovo al portoghese mettere in difficoltà l'Atalanta con i suoi strappi e con la sua tecnica. Come riportato dal 'Corriere della Sera', Leao è passato da incompreso ad essere un giocatore insostituibile per Stefano Pioli. E pensare che tante volte si è parlato di cessione per l'ex Lille... Olivier Giroud non convocato per Atalanta-Milan: ecco il motivo