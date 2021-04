Milan, che numeri in trasferta: nessuno come i rossoneri in Europa

Con la vittoria al 'Tardini' contro il Parma, il Milan si conferma squadra da trasferta. Nessuno come i rossoneri in Europa

Una vittoria importantissima per il Milan quella contro il Parma. La squadra doveva dare una risposta decisa dopo la brutta prestazione contro la Sampdoria. Ci è riuscita benissimo fino all'espulsione di Zlatan Ibrahimovic, che ha messo il risultato in discussione fino a fine match. Nonostante questo episodio, i rossoneri sono riusciti a portare a casa la tredicesima vittoria su 15 trasferte in Serie A. Una media pazzesca di 2,66 punti a partita mai conquistata nella storia, che rende il Milan la miglior squadra d'Europa per rendimento fuori dalle mura amiche. Dietro il Diavolo troviamo Manchester City (2,40), Lille (2,31), Inter e Leicester (2,26) e Bayern Monaco (2,21).