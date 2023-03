Milan, Champions a rischio: impietoso il confronto con il Diavolo di un anno fa

Il Milan rischia il piazzamento alla prossima Champions League: il confronto con il Diavolo della passata stagione è impietoso

Enrico Ianuario

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' parla della stagione in corso del Milan fino a questo momento pessima. I rossoneri, infatti, stanno compromettendo la qualificazione alla prossima Champions League, fondamentale per il club in termini economici e di credibilità. Dopo un gennaio disastroso, Pioli a febbraio era riuscito a risistemare la squadra, ma a marzo sono venuti nuovamente a galla i problemi. Eccezion fatta per quanto fatto agli ottavi, il Milan in campionato sta facendo grande fatica come dimostra il solo punto conquistato nelle ultime tre gare contro Fiorentina, Salernitana e Udinese. E il confronto con la passata stagione è impietoso: dopo 27 giornate, la squadra di Pioli a questo punto del torneo aveva ben 9 punti in più. Ancora più pesante il confronto con il Napoli, lontano 23 punti e sempre più vicini a scucire dal petto il tricolore ai rossoneri.

Con grande onesta Pioli si è preso le sue responsabilità al termine del match contro l'Udinese, ma è la squadra che non reagisce ai comandi che l'allenatore del Milan cerca di trasmettere ai suoi giocatori. L'atteggiamento appare superficiale, c’è poca cura dei dettagli e molti giocatori sembrano essere involuti o stanchi. Gli errori di Tomori o Bennacer, i passi indietro di Leao, l’inefficacia di chi entra dalla panchina sono significativi e l’allenatore non ha ancora trovato la chiave per far ripartire la squadra.

La versione di Ibrahimovic, invece, è quella di una squadra non abituata a giocare con la pressione di essere campione in carica. Effettivamente le aspettative si sono alzate, ma in estate non è arrivato nessun giocatore in grado di poter reggere una pressione del genere, ma solamente giovani talenti promettenti. Solo Thiaw è diventato titolare, mentre tutti gli altri sono state fin qui delle vere e proprie delusioni. Contro l'Udinese De Ketelaere e Origi non hanno dato nulla a gara in corso, così come Rebic. La sosta arriva nel momento giusto per ricaricare le pile e ritrovare le certezze perse: questa squadra dovrà cambiare atteggiamento se vorrà qualificarsi in Champions League. Milan, Tomori troppo discontinuo: Maldini avrebbe individuato il sostituto.

NOVITA! Commenta con noi news e partite sul nostro GRUPPO TELEGRAM!