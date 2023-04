Milan, Champions fondamentale: occhio a non sottovalutare il campionato

Il Milan , e non solo, ha pagato il doppio impegno e ha perso punti in campionato. L'edizione odierna di Tuttosport parla del tragurado Champions League come fondamentale.

Milan, la Champions è fondamentale

La Champions League, si legge, resta fondamentale, non solo per il blasone, ma anche per il fattore economico. Il Milan è riuscito a ripianare i conti anche grazie alle qualificazioni nelle ultime due stagioni. Per questo l’incrocio di domani sera al Maradona assume una importanza essenziale nella stagione rossonera, in una Champions League tornata inaspettamente percorribile, grazie a una autostima aumentata passo dopo passo.