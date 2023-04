Milan, è corsa alla Champions: sono tre gli incroci europei in campionato

Come riportato stamani da Tuttosport, la corsa alla prossima Champions League del Milan passa da tre incroci in campionato

Come riportato da Tuttosport questa mattina, la corsa alla prossima ChampionsLeague del Milan passa da tre, fondamentali, incroci in campionato. I ragazzi allenati da Stefano Pioli sembrano aver ritrovato lo condizione psico-fisica giusta al momento giusto. L'eliminazione del Napoli ha donato nuovamente entusiasmo e il ritorno di pedine importanti come Maignan e Leao hanno fatto cambiare marcia dopo la caduta contro l'Udinese.

I rossoneri si ritrovano al quarto posto in classifica, dopo la sconfitta della Roma a Bergamo, e sabato 29 aprile affronteranno proprio i giallorossi in una sfida che sa tanto di Europa. Ma non solo, poiché il Milan, come l'Inter, è padrone del proprio destino visti gli altri due scontri diretti rimanenti contro Lazio e Juventus, rispettivamente alla 34^ e alla 37^ giornata di Serie A.

Accedere alla prossima edizione della Champions League ha un duplice valore, economico e sportivo. Significativi, infatti, sono gli incassi ricevuti dalla Uefa sia per la qualificazione alla sola fase a girone e sia per il percorso complessivo includendo vittorie e pareggi. Da qui alla 38^ giornata ci attende un rush finale pieno di emozioni poiché tante saranno le sfide che potranno decidere la classifica finale e le posizioni che vanno dalla seconda alla quarta. L'unica squadra certa di un posto, infatti, è il Napoli ormai ad un passo dal tanto atteso scudetto.