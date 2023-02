Milan, ecco cosa serve per passare il turno in Champions League

Il Milan di Stefano Pioli ha battuto 1-0 il Tottenham nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Ora bisognerà lottare a Londra

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato del Milan di Stefano Pioli e di cosa servirà alla squadra rossonera per passare il turno in Champions League ed approdare, quindi, ai quarti di finale della competizione. Il Diavolo, intanto, ha già fatto un piccolo passo in avanti.

Nella partita di andata degli ottavi, disputata a 'San Siro' contro il Tottenham, il Milan ha infatti vinto per 1-0 grazie al gol di Brahim Díaz in apertura di gara. L'onere della rincorsa, dunque, nel match di ritorno previsto a Londra per il prossimo 8 marzo, sarà tutto per gli 'Spurs'.

Milan, il piano per passare il turno in Champions League — Ad Antonio Conte, manager italiano del Tottenham, mancavano Hugo Lloris, Pierre-Emile Højbjerg, Rodrigo Bentancur e Yves Bissouma. Ma a Pioli, tecnico del Milan, mancavano in fin dei conti Mike Maignan, Fikayo Tomori e Ismaël Bennacer. Con la difesa a tre il Diavolo ha dato una sterzata al trend negativo del mese di gennaio, quando perdeva e incassava reti in quantità industriale.

Ora, con l'inserimento di Malick Thiaw tra i titolari nel terzetto difensivo, i rossoneri hanno blindato la propria porta (sfida di andata contro il Tottenham inclusa) da tre partite a questa parte. Il ragazzo tedesco è stato sempre convincente. Viene spontaneo chiedersi, secondo la 'rosea', perché Pioli per mesi gli abbia preferito Matteo Gabbia come primo o secondo cambio di difesa.

Difesa 'attiva' e il risveglio di De Ketelaere — Il Milan, ritrovatosi in difesa, ora però deve nuovamente crescere in fase di attacco. Abbassandosi, per necessità di risultati, il Diavolo ha infatti perso qualcosa nel fatturato offensivo. Nel ritorno contro il Tottenham, una fase difensiva “attiva”, ovvero difendersi per colpire e non asserragliarsi nella speranza di cavarsela, aiuterà a raggiungere i quarti di Champions League.

In tutto questo, si inserisce l'incognita Charles De Ketelaere, il ragazzo da aspettare. I suoi problemi sembrano in gran parte psicologici. I compagni gli sono vicini, Rafael Leão non fa che ripetergli che il gol sta per arrivare. Lui ci va vicino ed è un buon segno, al di là degli errori pacchiani.

A Londra, dunque, CDK, lontano dai mormorii di 'San Siro', potrebbe ritrovare talento e ispirazione. 'La Gazzetta dello Sport', insomma, non si stupirebbe se rivedesse la luce in casa del Tottenham. Mercato Milan, individuato il vice Bennacer: le ultime news >>>

NOVITA! Commenta con noi news e partite sul nostro GRUPPO TELEGRAM!