Milan, che guaio l’Europa senza gol: in Champions ora strada in salita

39 tiri in Champions in due partite, nessun gol per il Milan — Per farlo, però, dovrà trovare un rimedio al 'mal di gol'. Il Milan ha tirato verso la porta avversaria, nelle gare contro Newcastle e BVB, complessivamente 39 volte. Uscire con zero reti realizzate, però, è follia. In Europa, soprattutto, sotto porta servono più qualità e cinismo sotto rete rispetto alle gare giocate in Italia. Il dato è ancora più sconfortante se si allarga anche alla scorsa stagione in Champions: nelle ultime quattro gare europee i rossoneri non hanno segnato (0-2 e 0-1 nel doppio derby in semifinale contro l'Inter).

È normale, secondo il 'CorSport', trovare più difficoltà a segnare in Champions che in campionato, vista la bravura delle avversarie. Ma il Milan non può continuare su questa strada. Ha la miglior difesa del torneo (non ha mai preso gol), ma anche il peggior attacco. Olivier Giroud si è inceppato da oltre un mese: al 'Signal Iduna Park' ha sbagliato un gol che, qualche tempo fa, avrebbe segnato persino a occhi chiusi.

Leão crea, gli altri non segnano: Giroud si è inceppato da un mese — Il francese non può giocarle tutte, per questo è stato preso Luka Jović. Il quale, però, è alle prese con un periodo di riatletizzazione dopo che a Firenze, in estate, non si era allenato. Noah Okafor non sta facendo male, ma in Europa ha giocato solo scampoli di match. Tutto, quasi come al solito verrebbe da dire, è sulle spalle di Rafael Leão: il portoghese sta creando valanghe di occasioni che i suoi compagni, però, cestinano male.

A destra ha deluso le aspettative, a Dortmund, anche l'ex Christian Pulisic e Samuel Chukwueze, quando è entrato, si è divorato due reti facili. Urge una sterzata, netta, se si vorrà porre rimedio ad un problema grave che rischia di compromettere il cammino europeo del Diavolo e il proseguo della stagione. Mercato, il Milan scippa il bomber alla Roma! Le ultime >>>

