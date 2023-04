Milan, Champions League dorata: bilancio verso l’utile? Il punto

Pioggia di soldi sul Milan per l'ottimo percorso in Champions League. I rossoneri 'rischiano' di chiudere in attivo l'esercizio finanziario

Il 'Corriere dello Sport' ha fatto un punto sul Milan, giunto alle semifinali di Champions League dopo aver superato il Napoli di Luciano Spalletti (1-0 e 1-1) nel doppio confronto dei quarti di finale. Il quotidiano romano ha spiegato come, per il Milan, giocare ad alti livelli in Champions sia stata, per anni, la normalità. Poi è giunto un decennio di difficoltà.

Milan, i conti sorridono grazie alla Champions League — Adesso il Milan sette volte campione d'Europa è tornato a brillare nella massima competizione europea. E in società sono raggianti. Questione di prestigio e di blasone, in primis, certo. Ma c'è anche un aspetto finanziario che non va per niente in secondo piano. Specialmente in un periodo come questo, molto difficile dal punto di vista economico per tanti club del nostro calcio.

Quest'edizione della Champions League, infatti, è stata particolarmente produttiva per il Milan. Il Diavolo ha incassato, finora, circa 84 milioni di euro solo dalla UEFA. Si comincia con i 15,6 milioni di euro per la partecipazione al torneo. Poi 14,8 legati al ranking storico, quindi 8 dal market pool. Si continua con i 4,8 della seconda fase di ridistribuzione dei diritti tv, più 9,3 legati ai bonus per i risultati nel girone. Si conclude con i 9,6 per il passaggio agli ottavi di finale, i 10,6 per l'accesso ai quarti ed i 12,5 per la qualificazione alle semifinali più 700mila euro per il bonus pareggi.

Quasi 120 milioni di incassi: bilancio verso l'attivo — A questa cifra, è stata già detratta la multa di 2 milioni di euro per le violazioni del Fair Play Finanziario in passato. A questi 84 milioni di euro, però, ha evidenziato il 'CorSport', vanno aggiunti tutti gli incassi da botteghino. Qui la cifra aumenta in modo considerevole, arrivando a 116 milioni di euro. Si parte con i 14,5 milioni di euro per le tre partite della fase a gironi, poi i 9,1 e gli 8,5 incassati a 'San Siro' per gli ottavi contro il Tottenham e i quarti contro il Napoli. Per la semifinale, si parlerà di un incasso tra gli 8 e i 9.

Insomma, il Milan - grazie alla Champions League - quest'anno potrebbe arrivare a guadagnare oltre 120 milioni di euro. Uno sprint pazzesco che aiuterà la società a chiudere il bilancio in attivo dopo tantissimi anni. L'ultima volta è successo nel 2006. Poi, da quell'anno in poi, il bilancio del Diavolo è stato sempre stato in rosso, fino a raggiungere un passivo record di 196 milioni di euro. Grazie alle gestioni oculate di Elliott prima e RedBird poi - ed ai successi sportivi ottenuti in sinergia tra dirigenza e squadra - la rinascita.