Calciomercato Milan – Maignan da blindare con il rinnovo: le ultime news

Mike Maignan, portiere del Milan, sta per iniziare i dialoghi per il rinnovo del suo contratto con il club rossonero. Ecco la situazione

Mike Maignan è pronto al rinnovo del suo contratto con il Milan. Questo è il tema sul quale si concentra 'Tuttosport' in edicola questa mattina parlando del portiere francese, classe 1995, tra gli eroi del Diavolo nella recente trasferta di Napoli. Parando, infatti, un calcio di rigore a Khvicha Kvaratskhelia all'83' ha annullato le velleità di rimonta degli azzurri e contribuito alla qualificazione del Diavolo di Stefano Pioli alle semifinali di Champions League.

Milan, Maignan ha cancellato rapidamente Donnarumma — Sembrava impossibile, per il Milan, sostituire Gianluigi Donnarumma, che nel 2021 fu attratto dal ricco ingaggio del PSG. Eppure il prodotto del vivaio rossonero è stato cancellato, in brevissimo tempo, proprio da un estremo difensore in cui i parigini non avevano creduto. Cresciuto nel PSG, Maignan fu venduto al Lille poiché chiuso in Prima Squadra nella Capitale. Lì ha valorizzato il suo talento e vinto il titolo della Ligue 1 proprio nel 2021.

Quell'estate, poi, il club francese lo ha ceduto al Milan, realizzando una bella plusvalenza. Acquistato per un milione di euro, Maignan si è trasferito in rossonero per 14,3 milioni di euro. Paolo Maldini e Frederic Massara, su di lui, non hanno mai avuto dubbi e sono andati diretti su Maignan nel momento in cui hanno capito che Donnarumma non avrebbe rinnovato. È bastato pochissimo, a 'Magic Mike', per far capire a tutti di che pasta fosse fatto.

Pronto, per lui, un ricco contratto fino al 2028 — Decisivo nello Scudetto della passata stagione, per i gol evitati e per la sua capacità nell'impostazione dal basso con i piedi. Nel periodo in cui è mancato per infortunio - sia l'anno passato, ma soprattutto nei cinque mesi dell'annata in corso - il Diavolo ha patito fortemente la sua assenza. Oggi Maignan, secondo 'Tuttosport', è da considerare tra i più forti portieri in circolazione. Pronto anche al salto di qualità in Nazionale, dove prenderà il posto tra i pali di Hugo Lloris nel ruolo di titolare della Francia.

Tutti motivi per cui il Milan non intende farsi prendere in contropiede e vuole depositare il rinnovo del contratto di Maignan a inizio luglio. Attualmente sotto contratto fino al 30 giugno 2026, il francese prolungherà fino al 30 giugno 2028, con ritocco - robusto - dell'ingaggio, che, oggi, si attesta sui 2,8 milioni di euro. Avere un estremo difensore come Maignan fa tutta la differenza del mondo: il Diavolo lo sa e non vuole lasciarselo sfuggire. Milan, doppio colpo di mercato in Serie A >>>