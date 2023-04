Calciomercato Milan – Diavolo, doppio colpo in Serie A: le ultime news

Il Milan di Stefano Pioli ha eliminato il Napoli nel doppio confronto di Champions League (1-0 e 1-1) approdando nelle semifinali della competizione. Ora dovrà vedersela con l'Inter di Simone Inzaghi per cercare di conquistare la finale di Istanbul contro una tra Real Madrid e Manchester City. E in campionato è in piena corsa per un posto nella prossima edizione del torneo. Insomma, stagione in pieno svolgimento, con tanti obiettivi da raggiungere, eppure i dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara sono già operativi per la prossima.