Milan, Champions decisiva: 50 milioni che sono vitali

Milan, Champions decisiva

Il Milan, dopo aver perso contro l'Inter in Champions League, sta cercando di voltare pagine. Proprietà, dirigenza e squadra vogliono una reazione concreta sul campo, e il Milan non può restare fuori dalla Champions League. Sarebbe un duro colpo al progetto. Il mancato ingresso in Champions farebbe perdere 50 milioni al Milan e inevitabilmente ci sarebbero ripercussioni sulla campagna di rafforzamento in estate. Un bilancio più dettagliato della stagione verrà fatto al termine dell'anno, si legge. Per questo, contro la Sampdoria, la Juventus e il Verona, dovranno arrivare per il Milan tre vittorie. Dopo la stagione, si legge, verranno fatte le valutazioni anche sullo 'staff tecnico' del Milan. La Champions resta fondamentale.