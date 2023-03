Milan, la cessione da Elliott a RedBird: il prezzo esatto dell’acquisizione

Con Gerry Cardinale visto sempre più spesso in Italia, si torna a parlare della trattativa che ha portato il Milan a passare dalle mani di Elliott a quelle di RedBird. Come riportato dal Corriere della Sera, infatti, vi sarebbero alcune precisazioni dei legali del nuovo proprietario rossonero stimando che il prezzo esatto della compravendita sia stato complessivamente di "1.123.036.449,06 euro, in una combinazione di contanti per 533.036.349,06 euro e loan notes emesse dall’acquirente".