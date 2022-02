Milan, rivoluzione a centrocampo in vista: rientra Pobega e non solo

Il centrocampo del Milan vedrà una massiccia rivoluzione in vista della prossima stagione. Tommaso Pobega rientra, Franck Kessie saluta

Il look del centrocampo del Milan è destinato a cambiare in maniera massiccia in vista della prossima stagione. Innanzitutto, come sottolinea 'Tuttosport', non sembrano esserci particolari dubbi sul rientro in rosa di Tommaso Pobega . Le sue esperienze in Serie A con Spezia e Torino hanno affinato alcuni spigoli qualitativi e di personalità dettati dalla sua giovane età. Ma questo non sarà sicuramente l'unico movimento del reparto.

Ormai ci sono pochi dubbi sull'addio a parametro zero di Franck Kessie. Le trattative per il rinnovo sono ferme da tempo e pare non esserci nessun margine tra le parti per venirsi incontro. Il Milan, già nel mercato di gennaio, ha fatto un tentativo concreto per Renato Sanches del Lille, considerato l'obiettivo numero uno per il post Kessie. Ma non è finita qui: perché il Milan ha già piazzato in anticipo il colpo Yacine Adli. Il francese, ora in prestito al Bordeaux, sarà un altro calciatore a disposizione di Stefano Pioli. Segui con noi il live testuale del derby Inter-Milan in corso a San Siro