Milan, Cardinale stoppa Zaniolo. E con Maldini ora non tira aria buona

L'edizione odierna di 'Tuttosport' parla del mancato trasferimento al Milan di Nicolò Zaniolo . Il calciatore della Roma non arriverà a Milano in quanto Maldini avrebbe chiesto alla proprietà un extra budget. Richiesta spedita al mittente per diversi motivi. Il primo, ci sono dubbi sulla tenuta fisica del giocatore. Come ben si sa Zaniolo ha già dovuto subire due interventi ai crociati. Il secondo motivo riguarda l'aspetto comportamentale. Si vocifera che Maldini avrebbe effettuato un colloquio con Ibrahimovic dove il direttore tecnico si sarebbe fatto garante con il leader maximo dello spogliatoio sulla bontà della scelta su Zaniolo. Il terzo aspetto riguarda la parte economica. La Roma non ha mai aperto al prestito con obbligo di riscatto condizionato, anzi ha sempre voluto la certezza di monetizzare la cessione del suo numero 22. I rossoneri, però, non hanno potuto modificare i parametri della proposta poiché il budget assegnato dalla proprietà a Maldini è stato utilizzato per intero e in autonomia nella sessione estiva. Dunque il Milan ha dovuto fare un passo indietro e ritirarsi.

Il 'no' ricevuto da Maldini da parte di Cardinale, secondo il quotidiano torinese, avrebbe generato un clima di tensione tra Milano e New York. La proprietà vorrebbe piuttosto che si provasse ad acquistare Ziyech, piuttosto che andare a togliere un problema tecnico e ambientale alla Roma, che viene vista come una diretta rivale per un posto in Champions League. Eventuali rese dei conti, in ogni caso, sarà meglio farle al termine del campionato, magari con un posto in Champions assicurato. Intanto al Milan è stato proposto Allan Saint Maximin, ma il Newcastle chiede ben 40 milioni di euro per il riscatto del giocatore. Una cifra enorme. Dunque la sensazione è che se non dovessero esserci novità su Ziyech, Pioli dovrà continuare ad affidarsi alla rosa che gli ha permesso di vincere uno scudetto. Ma che, in questo momento, sta facendo grande fatica. Calciomercato Milan, un ex Torino come rinforzo per la trequarti.