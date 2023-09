Milan, Cardinale sempre più presente: ci sarà al derby e in Champions

L'edizione odierna di Tuttosport parla anche del Milan. Gerry Cardinale ci sarà sia per il derby sia per la prima in Champions League

Gerry Cardinale, fondatore di RedBird che detiene il Milan, sarà presente a San Siro dopodomani per assistere al derby contro l'Inter. Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, il manager italo-americano si tratterrà a Milano anche nei giorni successivi (non è da escludere summit per lo stadio a San Donato) e probabilmente sarà presente anche a Milan-Newcastle di Champions, schedulata martedì alle 18.45 sempre a San Siro.