Milan, Cardinale: i tifosi si aspettano la mossa a sorpresa? Ecco le ultime

Milan, Cardinale-tifosi: frattura importante. Serve una mossa: ecco quale

I tifosi del Milan, si legge, vorrebbero una società in grado di vincere trofei e lottare contro i cugini dell'Inter. Cardinale ha dato forza alla sua posizione e il Milan sarà suo e di RedBird per altri anni. Ci potrebbero essere nuovi investitori di minoranza dal mondo americano o arabo. La classifica, però, al momento è buia con il Milan lontano dal quarto posto. Per questo urge una mossa di campo da parte di Cardinale. Serve che la dirigenza sia chiamata a una presenza più costante in vari ambiti, che dia maggiore forza alla sua scelta di affidare la panchina a Fonseca, che rinforzi la squadra. Serve una mossa di calciomercato per coprire i tanti buchi nella rosa. Arrivare nelle prime quattro è vitale per il futuro del Milan: se il club non vince, difficilmente sarà vendibile in futuro. I tifosi hanno mostrato il loro disappunto e, secondo il quotidiano, la frattura non sarà facile da ricucire. I cori difficilmente si placheranno a breve, ma Cardinale ha in mano il futuro del Milan. Vedremo se ci saranno mosse anche verso i tifosi.