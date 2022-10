Milan, Cardinale è il talismano che trasforma il Diavolo: la curiosità

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato di Gerry Cardinale, nuovo azionista di maggioranza del Milan, un personaggio che non ama prendersi le luci della ribalta. Cardinale, infatti, vuole lavorare in maniera silenziosa per far crescere il Milan a livello economico, portando in dote al club di Via Aldo Rossi nuove partnership e sponsorizzazioni che contribuiscano ad innalzare i ricavi.