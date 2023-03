Milan, Cardinale in Italia: i piani per il nuovo stadio rossonero

Milan, Cardinale in Italia per lo stadio

Gerry Cardinale, si legge, sarà a Milano per la questione stadio. Il fondatore di RedBird, che era già in Europa nei giorni scorsi, effettuerà una serie di incontri per cercare di portare avanti il progetto dell’impianto di proprietà del Milan. La volontà del club rossonero è chiara, i rossoneri hanno chiesto una proroga di 90 giorni per espletare la fase di presentazione dei documenti necessari a certificare la proprietà dopo il passaggio da Elliott a RedBird. Quel che è certo è che non ci saranno faccia a faccia tra Milan e Inter, con Cardinale che ha tutta l’intenzione di portare avanti il progetto di uno stadio del Milan in solitaria. Le proteste degli abitanti de “La Maura”, continua Tuttosport, sono state registrate dal Milan, ma allo stesso tempo i lavori sul masterplan per quella zona sono in fase avanzata e verrà presentato non appena tutto sarà ultimato. Il piano di riserva resta Sesto San Giovanni. Stadio Milan, summit in corso con Sala: assente Cardinale