Milan, Cardinale atteso in settimana in città: lo stadio è la priorità | News

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' parla del Milan e, in particolar modo, del suo proprietario. Gerry Cardinale, infatti, tornerà questa settimana a Milano in quanto prosegue il lavoro per la realizzazione del nuovo stadio, priorità del numero uno di RedBird. Dopo aver accantonato l'idea di costruire il nuovo impianto nella zona di San Siro, nelle ultime settimane il Milan ha preso in considerazione l'area dell'Ippodromo La Maura, distante appena un chilometro dall'area dove sorge l'attuale Stadio Meazza. Come riferisce la 'rosea', le problematiche non mancano, tanto che in questi giorni molte persone si sono recate sul luogo per protestare contro la realizzazione dello stadio.