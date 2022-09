Milan – Cardinale: il nuovo punto da cui spiccare il volo

Con l'ufficialità del Closing, il Milan passa nelle mani di Redbird e Gerry Cardinale è pronto a inaugurare una nuova era rossonera.

Donato Boccadifuoco

Il Day-After post Closing è di fatto l'alba di una nuova era, un'era all'insegna dei nuovi proprietari di Redbird e del loro numero uno, Gerry Cardinale.

Milan, Cardinale come nuovo punto di partenza

Nord-Sud-Ovest-Est e... Redbird! No, non preoccupatevi non occorre buttare le vostre bussole e comprarne di nuove, ma il Milan da ieri ha davvero un nuovo punto "Cardinale" sul quale far puntare il proprio ago. Come infatti specificato all'interno del comunicato ufficiale che ha sancito il passaggio da Elliott a RedBird: "In qualità di nuovo proprietario di AC Milan, RedBird continuerà a investire in tutte le aree chiave per la promozione degli interessi sportivi e commerciali del Club, sulla base dei risultati conseguiti nella scorsa stagione, culminati con la vittoria del campionato di Serie A. L'esperienza di RedBird nella gestione e nella costruzione di attività sportive globali farà sì che l'attuale slancio prenda ulteriore vigore nel prossimo capitolo della leggendaria storia del Milan".

Ulteriori dettagli in merito sono forniti dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, in cui viene sottolineato come Elliott resterà comunque all'interno del CdA rossonero con la presenza di due membri e ovviamente in qualità di Vendor Loan per una cifra ancora non ufficializzata del tutto ma ad ogni modo inferiore ai 600 milioni di euro (a fronte degli 1,2 miliardi di vendita complessivi).

Milan, le ali di Redbird per spiccare il volo

Un nuovo modello gestionale per un percorso che possa riportare il Milan sul tetto del mondo dentro e fuori dal campo tramite azioni quali l'aumento dei ricavi commerciali, un nuovo stadio e una crescita sostenibile sulla falsariga di quanto già effettuato da Elliott; solo per citare alcuni punti.

Le montagne sono fatte per essere scalate ma è anche vero che con un paio d'ali il percorso verso la vetta risulta più agevole, per non parlare della bellezza del panorama giunti in cima e di quanto possa essere affascinante spiegarle queste ali per volare con fierezza verso paesaggi mozzafiato.