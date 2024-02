Milan, la rivelazione: “Cardinale ha assunto Scaroni in RedBird”

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina ha riportato un importante passaggio riportato, nel 'Financial Times' di ieri, pubblicato in occasione dell'intervista rilasciata da Gerry Cardinale , managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan , al popolare quotidiano economico britannico. Si tratta di una rivelazione che riguarda da vicino il club rossonero.

Cardinale ha detto al 'FT' di aver assunto Paolo Scaroni, Presidente del Milan, in RedBird come responsabile del business internazionale. Il legame, dunque, tra Scaroni e Cardinale si rafforza. Scaroni, contestualmente, non lascerà la carica presidenziale del club di Via Aldo Rossi.