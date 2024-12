Pastore sulle parole di Cardinale: “Maldini uno dei motivi dei conti positivi”

Sulle colonne de Il Foglio, Giuseppe Pastore ha parlato del Milan e delle tanto discusse dichiarazioni di Gerry Cardinale, numero uno di RedBird: "Sono dichiarazioni risalenti a qualche mese fa. Ad aprile o a settembre, insomma prima che la stagione precipitasse che vede un Milan ottavo. Anche se la sconfitta della Fiorentina dà morale a Milan e Juve perché vede avvicinare di molto la zona Champions League. Due cose mi colpiscono. Il fatto che la frase più chiacchierata e commentata di questo paper, il riferimento all’Inter. Un po’ inelegante, per la serie “Bisogna vincere con intelligenza sennò poi si finisce in bancarotta come l’Inter”. A parte che l’Inter non è andata in bancarotta, semmai è un discorso che riguarda il suo ex proprietario. Ma come ha spiegato Marotta, anche lui come una punta di ineleganza, nel riferirsi alla seconda stella. Perché non è quello il discorso, ma vabbè, vuol dire non capire il punto della questione a livello culturale".