Cardinale, prima volta a Milanello: “Milan, hai lo spirito vincente”

Gerry Cardinale, nuovo proprietario del Milan, ha fatto visita alla squadra a Milanello il giorno dopo la bella vittoria nel derby di Milano

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina ha dato ampio spazio alla visita di Gerry Cardinale, nuovo proprietario del Milan, al centro sportivo rossonero di Milanello, avvenuta nella giornata di ieri. Cardinale, che sabato ha assistito alla vittoria nel derby contro l'Inter a 'San Siro', ha voluto omaggiare staff tecnico e squadra per la grande prestazione, recandosi nel quartier generale del suo Diavolo per la prima volta.

Cardinale ha parlato alla squadra, lodando 'the winning attitude', l'atteggiamento vincente, dimostrato nella partita contro la seconda squadra di Milano. Facendo capire come intende costruire i successi futuri del Milan partendo dal campo ed allargandosi a macchia d'olio anche in tanti altri settori, come quello dello show business.

Milan, ecco com'è andata la prima visita di Cardinale a Milanello

Cardinale si è complimentato con il gruppo, dicendo a Davide Calabria e compagni di essere rimasto colpito da carattere, senso di appartenenza, partecipazione. Oltre il valore tecnico della rosa, oltre il campo, il Milan ha qualcosa in più delle altre: il suo cuore e la sua gente. Il nuovo proprietario ha insistito su questi punti per sottolineare le ragioni dell'amore a prima vista con il Milan. Un 'feeling' da far crescere in tutto il mondo.

La visita di Cardinale a Milanello, ha ricordato la 'rosea', è durata tre ore. Dalle ore 09:30 del mattino fino a poco prima di pranzo, quando ha lasciato il centro sportivo e la città. Il numero uno di RedBird e del Milan ha ringraziato il tecnico Stefano Pioli e i giocatori per lo spirito e la volontà fatta vedere nel derby, paragonando la squadra ai grandi campioni statunitensi.

In particolare, LeBron James, stella della NBA con la casacca dei Los Angeles Lakers. Che, attraverso il fondo Main Street Advisors, del quale è investitore, sarà indirettamente tra gli azionisti del club rossonero. Ma anche Dwayne Johnson, altro socio di Cardinale, icona del wrestling prima ed attore cinematografico poi.

Tra le squadre, secondo Cardinale il Milan del derby ha retto il paragone con i New York Yankees di baseball e i Dallas Cowboys di football. Gli Yankees, tra i club sportivi più vittoriosi di sempre, saranno tra i soci di Cardinale nel Milan: la partnership è già stata annunciata. E con i Dallas Cowboys, squadra di football americano della National Football League, Gerry Cardinale vanta collaborazioni da anni.

A Milanello erano presenti anche il Presidente Paolo Scaroni, l'amministratore delegato Ivan Gazidis, i direttori Paolo Maldini e Frederic Massara. In rappresentanza della vecchia proprietà, Gordon Singer e Giorgio Furlani. Cardinale ha sottolineato la grande fiducia che ripone nei vertici delle diverse aree: sarà sempre disponibile e di supporto, lasciando ampia operatività ai suoi manager.

Ha visitato il centro, assistito all'allenamento della squadra, seguito l'evoluzione dei lavori nella palazzina che ospiterà la Primavera e partecipato a delle riunioni con i dirigenti dell'area commerciale. Ha lasciato poi Milano e tornerà quando gli impegni lo richiederanno.