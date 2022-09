Milan, torna Cardinale e pensa a Pioli e Leao. Mercato, bomber nel mirino

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani sportivi in edicola nella mattinata di oggi, giovedì 22 settembre 2022. Nonostante, infatti, il campionato e le coppe siano in pausa per via degli impegni delle Nazionali, impazzano i 'rumors' di calciomercato e, soprattutto, in casa rossonera potrebbe verificarsi una gradita novità nei prossimi giorni. Vediamo insieme, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.