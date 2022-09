“Cardinale ha un sogno berlusconiano. E il Milan di Pioli è sacchiano”

Cardinale si è emozionato e si è esaltato per la partita, come ha dimostrato nell'esultanza per i gol rossoneri. Ha riconosciuto nei giocatori del Milan lo spirito vincente di stelle come LeBron James , campione dei Los Angeles Lakers nella NBA statunitense. E lo ha detto, ieri, alla sua squadra, durante la visita a Milanello .

L'intenzione di Cardinale, secondo la 'rosea', è quella di dare continuità alla gestione di Elliott per riportare, però, il Diavolo ai fasti internazionali di un tempo. Il managing partner del fondo RedBird Capital Partners ha preso atto che il Milan, per storia, tradizione, per lo sfondo della città di Milano, per la passione dei suoi tifosi, ha tutto per raggiungere la dimensione planetaria di una realtà come i New York Yankees.