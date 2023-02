Milan, Cardinale torna in Champions: il rinnovo di Leao

Gerry Cardinale , farà il suo ritorno sugli spalti di San Siro per la gara contro il Tottenham di Champions League . Il creatore del fondo RedBird si dovrà occupare di almeno quattro temi chiave per il futuro societario del Milan, compreso il rinnovo di Rafael Leao . Ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Milan, Cardinale e il rinnovo di Rafael Leao

Il secondo punto, si legge, riguarda il rinnovo di Rafael Leao. Non sarebbe lo stesso Cardinale ad occuparsi direttamente della questione che riguarda il portoghese. RedBird avrebbe autorizzato l'offerta per il rinnovo a oltre 6 milioni di euro l'anno fino al 2027. Poi la trattativa si sarebbe arenata come detto dallo stesso Maldini. In caso di mancata firma di Rafael Leao, il Milan andrebbe a monetizzare fin dalla prossima estate. Le offerte potrebbero arrivare dalla Premier League. Calciomercato Milan – Diavolo, rinforzo spagnolo a zero?