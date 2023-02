Milan, Cardinale e tutti gli intrecci con la politica statunitense: la curiosità

L'edizione odierna di 'Tuttosport' parla di Gerry Cardinale , proprietario del Milan che ha acquistato il club durante la scorsa estate. Il quotidiano torinese riporta alcune curiosità legate al suo rapporto con la politica statunitense. Ad esempio, in occasione del derby di andata era presente Mike Pompeo , capo della politica estera statunitense durante la permanenza di Donald Trump alla Casa Bianca. Cardinale ha intrecciato il proprio percorso alla guida del fondo finanziario attivo nello sport business anche con Condoleezza Rice , Segretaria di Stato nel secondo mandato di George W. Bush dal 2001 al 2005, dopo essere stata Consigliere per la sicurezza nazionale nel primo.

Condoleezza Rice, in qualità di socio dello studio di consulenza globale Rhgm, è stata advisor di RedBird nell’operazione di acquisto del 10% delle quote di Fenway Sports Group, la società proprietaria del Liverpool. Il contratto è stato firmato nei mesi precedenti, il 26 luglio 2020, da Cardinale (nel ruolo di co-presidente di RedBall, il veicolo di Borsa creato da RedBird per definire la trattativa) e Anja Manuel, a sua volta esperta di politica estera come gli altri due partner-fondatori di Rhgm: l’ex capo del Pentagono Robert Gates e l’ex Consigliere per la sicurezza nazionale Stephen Hadley.