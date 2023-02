Milan, Cardinale torna a San Siro: giornata di meeting

Cardinale , si legge, si rivedrà a San Siro stasera. Per capacità di attrarre sponsor e rilanciare il marchio nel mondo, la Champions è unica: riuscire ad arrivare tra le prime otto del continente potrebbe aprire nuove possibilità di business. Cardinale fonda il suo progetto nella connessione tra sport e intrattenimento e i tifosi di tutto il pianeta seguono la grande Europa. Un passo avanti nel torneo non segnerebbe soltanto una crescita tecnica, ma d’immagine. Non è un caso che Cardinale abbia scelto questa partita per tornare allo stadio. Tra premio Uefa e altri introiti il passaggio del turno può valere oltre 20 milioni .

Cardinale è da ieri sera a Milano. Ha cenato in città e oggi dovrebbe avere una lunga giornata di meeting. Prima di accomodarsi in tribuna a San Siro è atteso negli uffici di Casa Milan, sede del club rossonero. Di certo incontrerà il management sportivo e finanziario, probabilmente tutti nello stesso momento. Un vertice a tre insolito e atteso per il momento storico in cui si colloca: l’intervento di Cardinale servirebbe a chiarire ancora una volta le gerarchie interne. Tema che è tornato d’attualità dopo le tensioni dell’ultimo mercato invernale. Nei prossimi cinque mesi potrebbe cambiare ancora molto: i risultati saranno ovviamente decisivi per definire il futuro del progetto tecnico, tra campo e scrivania. Calciomercato Milan - Rinforzo a destra: occasione dalla Premier?