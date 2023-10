Cardinale ha stravolto il Milan: ai vertici tra sport e intrattenimento

Il licenziamento di Paolo Maldini ha aperto, per la 'rosea', una 'fase B' in cui Cardinale è protagonista della vita del Milan: va alle partite e si propone come punto. di riferimento anche per i proprietari degli altri club di Serie A. Il Diavolo, con l'imprenditore statunitense di chiare origini italiane, è cambiato.

Milan, che impatto di Cardinale e RedBird nella vita del club! — Il Milan di Cardinale va per una strada tutta sua. RedBird ha portato in Italia un nuovo modo di fare calcio. Il suo tratto distintivo? Il legame tra sport, media e intrattenimento. Il fondo U.S.A. ha subito stretto, per esempio, una partnership con YES, il network tv regionale dei New York Yankees, franchigia della MLB.

Ma, sin dal primo giorno, ha negli investitori nel Milan anche Main Street Advisors, fondo del quale possiede delle quote LeBron James. Nel Consiglio d'Amministrazione del club di Via Aldo Rossi, da gennaio, c'è anche il Presidente degli Yankees, Randy Levine, legato a Cardinale da decenni.

E come dimenticare le tante collaborazioni con Off-White, Warner Bros Discovery, New Era per i cappellini e Rocket League per videogiochi. Marchi giovani, innovativi, capaci di abbracciare molte generazioni di tifosi. Il Milan di Cardinale, fuori dal campo, ha scelto valori chiari in cui identificarsi (basti guardare la terza maglia, simbolo di inclusività) e, sul terreno di gioco, è primo in classifica con le sue regole.

Obiettivo, rendere il Milan un marchio top. Specialmente negli U.S.A. — Niente più direttore sportivo, ma un gruppo di lavoro che marcia all'unisono nel fare mercato. Spazio al player trading: con la cessione di Sandro Tonali al Newcastle, il Milan ha rifatto la squadra. Anche con con l'utilizzo dei dati. Zelus, società di 'analytics' e 'Mr. Moneyball', Billy Beane, danno il loro parere sui giocatori da acquisire e all’interno del club ci sono analisti che lavorano sui dati in chiave mercato.

L'acquisto simbolo? Tijjani Reijnders. Pagato 20 milioni di euro, potrebbe andare via tra un paio di stagioni a prezzo decisamente più alto. L'uomo-copertina, però, è Christian Pulisic, simbolo del legame del Milan con gli U.S.A.. Negli Stati Uniti d'America il Diavolo ha ben 43 milioni di fan e, secondo 'YouGov', è il brand del calcio italiano più noto. Come non indirizzarsi, dunque, anche verso il mercato a stelle e strisce?

Allo 'Yankee Stadium', ha ricordato la 'rosea', a settembre c'è stata una 'Milan Night' e, in estate, Stefano Pioli e i suoi ragazzi erano stati in tournée a Los Angeles e Las Vegas. La direzione del Milan di Cardinale, dunque, è chiara: rendere il Milan un marchio di moda in Italia e nel mondo, in particolare negli States che nel 2026 ospiteranno i Mondiali con Canada e Messico. Mercato Milan, gli occhi di Moncada sul gioiello mondiale >>>

