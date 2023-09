Non più solo business: Milan, ora per Cardinale sei anche una passione

Milan, Cardinale tra stadio e iniziative commerciali — Finora, in questa stagione, Cardinale è stato sempre presente allo stadio per seguire il Milan. Anche nelle due trasferte in campionato del 'Dall'Ara' di Bologna e dell'Olimpico di Roma. La seconda è che il prossimo giovedì 21 settembre, allo 'Yankee Stadium' di New York (U.S.A.) ci sarà la 'AC Milan Night', ovvero la notte dedicata dai New York Yankees di baseball, con cui il Diavolo ha una collaborazione commerciale, alla squadra rossonera.

Gli Yankees, durante la partita interna contro i Toronto Blue Jays, distribuiranno un'edizione speciale del loro cappellino, il più famoso al mondo, con il logo del Milan sul lato. La sensazione, secondo 'La Gazzetta dello Sport', è che Cardinale si stia sempre più appassionando al Milan. Quello che, inizialmente, magari poteva essere visto e vissuto semplicemente come un business, ora si stia tramutando anche in una situazione affettiva.

Ha rivoluzionato il Diavolo, in estate, mandando via Paolo Maldini e Frederic Massara e affidando le sorti del Milan a Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada. Con la promozione a direttore sportivo di Antonio D'Ottavio. Ha elevato Stefano Pioli al rango di 'coach' all'americana. Ha introdotto il sistema dei dati e le competenze del mago degli algoritmi Billy Beane. Quindi ha fatto player trading vendendo Sandro Tonali a 70 milioni di euro e poi ha investito oltre 130 milioni di euro (bonus inclusi) per 10 giocatori.

Il fondatore di RedBird sente 'suo' questo Milan. E con lo stadio ... — Cardinale, ha rivelato la 'rosea', ha seguito - in costante contatto con Furlani - le vicende del mercato estivo. Non è un caso, dunque, che non si sia perso finora una partita dal vivo. Sente 'suo' questo Milan. Vuole essere il più possibile al fianco di una squadra che, nelle sue intenzioni, dovrà cercare di vincere lo Scudetto e di andare più lontano possibile in Champions League all'insegna della sostenibilità. Vuole vincere tutto, ma con intelligenza.

E non vede l'ora di poter contare su un nuovo stadio per poter lanciare alla grande, nuovamente, il Milan nell'Olimpo dei club più ricchi e importanti del pianeta. Milan, un nuovo acquisto vorrebbe già andare via >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.