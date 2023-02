Milan, Cardinale torna in Champions: il futuro commerciale

Gerry Cardinale , farà il suo ritorno sugli spalti di San Siro per la gara contro il Tottenham di Champions League . Il creatore del fondo RedBird si dovrà occupare di almeno quattro temi chiave per il futuro societario del Milan . Ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Milan, il futuro commerciale

Il quarto punto, si legge, riguardo quello del futuro commerciale del Milan. Dai nuovi accordi commerciali come quello con Off White, marchio di moda popolare tra i giovani che firma le divise sociali della squadra, alla sinergia con i New York Yankees di baseball, marchio sportivo più conosciuto al mondo. Randy Levine, presidente degli Yankees, da gennaio è nel CdA del Milan, mentre rossoneri e Yankees vendono l'una il merchandising dell'altra nei rispettivi stadi e in futuro Calabria e compagni giocheranno una partita allo Yankee Stadium. E questo potrebbe essere solo il piano iniziale.