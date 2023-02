Milan, Cardinale torna in Champions: gli equilibri societari

Cardinale, farà il suo ritorno sugli spalti di San Siro per la gara contro il Tottenham: si dovrà parlare del futuro societario del Milan

Gerry Cardinale , farà il suo ritorno sugli spalti di San Siro per la gara contro il Tottenham di Champions League . Il creatore del fondo RedBird si dovrà occupare di almeno quattro temi chiave per il futuro societario del Milan . Ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Milan, Cardinale e gli equlibri societari

Il primo, si legge, riguarda quello degli equilibri interni. Quando Elliott ha passato la mano a RedBird qualcosa è cambiato negli equilibri, anche nella gestione del calciomercato. I riultati del lavoro recenti dei dirigenti Massara e Maldini, al momento, è deludente. Ma le somme si tireranno a fine campionato. Il Milan fuori dalla Champions League, cambierebbe struttura. per questo ci potrebbe essere un incontro tra Maldini, Cardinale e Furlani dopo settimane di lontananze, per capire gli equilibri del Milan e le gerarchie interne dei rossoneri.