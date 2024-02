Cardinale cerca soci per il Milan: ecco come potrebbero entrare gli arabi

Milan, Cardinale cerca soci: 'sponda' dal Medio Oriente? — Lì il mercato è ricco e l'appeal dei rossoneri è forte. Due basi solide, ha commentato la 'rosea', sulle quali poggiare il progetto di diffusione globale del brand A.C. Milan, uno dei fondamenti del business di Cardinale. Prima ancora, però, è necessario costruire un Milan competitivo in Italia e in Europa, sempre con il 'leit-motiv' della sostenibilità finanziaria.

Motivo, questo, per cui i capitali arabi sarebbero determinanti. Cardinale, a 'CF', ha descritto le caratteristiche dei potenziali soci del Milan. Vuole investitori interessati a collaborare come sponsor o come partner nel nuovo stadio di proprietà o ancora, come azionisti di minoranza.

Così fosse, l’assetto societario del Milan verrebbe così riconsiderato, senza però mettere in discussione il controllo del club di Via Aldo Rossi, che resterebbe nelle mani di Cardinale. D'altronde, gli interessi di RedBird nell'area medio-orientale sono noti. Il fondo statunitense ha un'agenzia a Dubai, un ufficio ad Abu Dhabi ed è in attesa anche di aprire una sede a Riyadh.

È importante, però, constatare come, per la prima volta, dopo aver custodito "gelosamente" l'intera proprietà del Milan, ora Cardinale apra ufficialmente ad un eventuale, nuovo ingresso mediorientale nel Milan. I legami, come quello con lo sponsor 'Emirates', già c'erano. Adesso, però, potrebbe nascere qualcosa in più.

Un socio arabo vorrebbe partecipare direttamente alla vita del Milan — Per 'La Gazzetta dello Sport', infatti, un socio proveniente dal mercato arabo vorrebbe partecipare direttamente alla vita del club. Con il fine unico di incrementare il valore sportivo della rosa, obiettivo a cui dovranno contribuire anche i ricavi generati dal nuovo stadio.

Come palcoscenico di riferimento c’è sempre la Champions League: per il business di Cardinale nel Milan, una sintesi tra sport ed entertainment, è fondamentale. LEGGI ANCHE: Calciomercato - Difensore, il grande sogno del Milan costa 40 milioni >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.