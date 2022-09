Milan, buona la prima per Cardinale. Leao, accelerata per il rinnovo

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani sportivi in edicola nella mattinata di oggi, lunedì 5 settembre 2022. Il Diavolo vive un bel momento: ha vinto il derby contro l'Inter, rilanciandosi in campionato, dopo il passaggio di proprietà da Elliott a RedBird. E domani sera sarà già tempo di esordio in UEFA Champions League per la stagione 2022-2023. Vediamo, dunque, le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.