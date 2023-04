Milan, Cardinale di ritorno a Milano: l’agenda dei suoi impegni

Gerry Cardinale, proprietario del Milan, sarà a Milano nelle prossime ore. Ecco cosa avrà da fare durante il suo soggiorno nel nostro Paese

Daniele Triolo

'Gazzetta.it' ha parlato di Gerry Cardinale, proprietario del Milan, poiché nelle prossime ore sarà di ritorno a Milano. È iniziata, infatti, una settimana cruciale sia sotto il punto di vista sportivo sia burocratico.

Milan, riecco Cardinale: mercoledì sera sarà a 'San Siro' — In primis, Cardinale tornerà nel nostro Paese per assistere a Milan-Napoli, partita di andata dei quarti di finale di Champions League in programma mercoledì sera, alle ore 21:00, a 'San Siro'.

Finora il managing partner del fondo RedBird, che ha acquistato il club di Via Aldo Rossi da Elliott a fine agosto 2022, ha guardato a Milano tre partite del Diavolo. Il derby d'andata contro l'Inter, vinto per 3-2; la sfida contro la Juventus, vinta per 2-0 e, infine, l'andata degli ottavi di Champions contro il Tottenham. Anche in questo caso, successo (1-0) dei rossoneri.

Il talismano Cardinale, però, a Milano sarà anche impegnato per proseguire - in prima persona - il lavoro sulla realizzazione del nuovo stadio del Milan. Ha fretta, ha commentato l'edizione online della 'rosea', perché ha capito che le tempistiche in Italia sono lunghe rispetto agli Stati Uniti d'America.

Sarà anche impegnato sul fronte stadio e in summit istituzionali — Cardinale, dunque, arriverà domani a Milano (al massimo mercoledì mattina) ed avrà altri incontri privati, probabilmente istituzionali. L'idea del Milan, sul fronte stadio, resta sempre quella di costruirlo in città, nell'area dell'ippodromo La Maura, considerata l'ipotesi più adatta per spazi, collocazione e perché dentro il Comune di Milano.

Ma attenzione: nell'ultimo periodo anche hanno preso quota le chance per l'area San Francesco a San Donato Milanese. Cardinale, nel suo blitz meneghino, valuterà anche questa soluzione con dovizia di particolari. Milan, De Ketelaere va via? Le ultime news >>>