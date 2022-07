Milan, Capello: “Occhio lungo di Maldini e Massara, mi intriga”

Capello, che con il Milan ha vinto tutto da allenatore e giocatore, ha parlato del campionato che sta per iniziando, dando le proprie idee.

Con il Milan ha vinto tutto da allenatore e da giocatore, Fabio Capello , che adesso è osservatore esterno. Ai microfoni del Corriere dello Sport ha rilasciato alcune parole, con la previsione della stagione che sta per iniziare. Ovviamente impossibile non commentare le sue vecchie squadre, dalla Roma che ha preso Paulo Dybala, argentino classe 1994, fino al Milan che lo intriga. Ecco le sue parole.

Su Dybala nuovo Sivori: "Come no, quando arrivò alla Juve dal Palermo. Imparagonabili, però. E di epoche differenti, e lontanissime. Dybala è tanta qualità, è fantasia, se sta bene fisicamente fa la differenza come pochi altri al mondo. Ma Sivori era il Messi di quegli anni. Un genio. Quando leggo che avvicinano qualcuno a Messi mi vien voglia di strappare il giornale: Messi è inavvicinabile, unico, proibito inquadrarlo, appartiene a un ordine superiore".