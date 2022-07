Milan, sul mercato è stallo per De Ketelaere ma occhio al centrocampo

Il Milan anche oggi è Campione d'Italia in carica, ma il mercato non decolla. Infatti continua lo stallo per Charles De Ketelaere, visto che è stata rifiutata anche l'ultima offerta rossonera. Si valutano quindi piani alternativi. Intanto si lavora in mediana per un giovane fortissimo. Si rivede anche Gerry Cardinale, anche se da lontano. Vediamo, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it' nella mattinata odierna, sabato 23 luglio 2022.