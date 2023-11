Milan gioventù! Non solo Camarda: Pioli osserva anche Sia e Traoré

Non solo Camarda...

Per Pioli, continua il quotidinao, Camarda potrebbe non essere l'unica soluzione là davanti se il tridente anti-Fiorentina (Chukwueze, Jovic e Pulisic) non funzionasse. Chaka Traoré, per esempio, già aggregato alla prima squadra in occasione della tournée estiva. Altro prospetto che potrebbe essere utilizzato in prima squadra è Diego Sia. In quanto al ruolo, più esterno (offensivo) rispetto agli altri, ma comunque utilizzabile in un attacco a tre come quello della prima squadra. Tra l'altro, Sia è presente nella lista B per la Champions, lista di cui Camarda non può fare parte. Pioli potrebbe essere 'costretto' a guardare alla Primavera.