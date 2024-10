Milan, la favola di Camarda. Leao parla con Furlani, mentre il nuovo stadio…

Tanto spazio concesso al Milan, sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, giovedì 24 ottobre 2024. Non potrebbe essere altrimenti, visto che i rossoneri torneranno subito in campo nella ostica trasferta contro il Bologna. Dalla favola di Camarda al delicato momento di Rafael Leao, fino al nuovo stadio del Diavolo. Vediamo insieme, dunque, le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.