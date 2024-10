Milan, Cucci: “Camarda, uno dei miei tormentoni. I meriti di Pioli e Fonseca”

Francesco Camarda, martedì sera, ha scritto la storia del Milan e dell'Italia in Champions League: ecco il commento di Cucci al CorSport.

Martedì sera, Francesco Camarda ha scritto la storia diventando il più giovane calciatore del Milan , nonché il più giovane italiano , ad aver esordito in UEFA Champions League . Questa mattina, nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, il giornalista Italo Cucci ha commentato questo traguardo importante:

"Francesco Camarda - 16 anni, 226 giorni e una sera a San Siro per segnare un bellissimo e storico gol - lo colloco fra gli Amarcord più belli. Anche se il VAR abbia spento in un attimo il suo sorriso, gli abbracci dei compagni e la festa che lo stadio aveva acceso per lui fin dalle prime battute di una partita poi vinta".