Milan, il bilancio a ottobre: serve mantenere la scia dell’Inter

Ostacolo Lazio e Genoa

In queste partite, continua il quotidiano, c'è anche l'ostacolo Lazio che ha iniziato malissimo in campionato. Il Milan in casa, trattandosi di campionato, generalmente non perdona. E’ stata proprio la netta vittoria sulla Lazio dello scorso maggio a San Siro, a inaugurare una sequenza di cinque pieni casalinghi in A del Milan. Genoa-Milan a inizio ottobre invece ricorda una partita che, nello stesso periodo del 2019, benché vinta consegnava la panchina rossonera a Pioli. LEGGI ANCHE: Milan, 40 giorni di fuoco. Ecco i punti chiave di Pioli