Milan, Il Giornale rivela: ecco perché Krunic non viene più utilizzato

Il Milan ottiene 3 punti importanti contro il Monza ma gli infortuni continuano a tormentare i rossoneri. Il gruppo allenato da Stefano Pioli dovrà fare a meno anche di Okafor e Pobega , usciti anzitempo per un problema fisico. Intanto, però, a Milanello vi è un altro mistero, poiché un giocatore prima ritenuto fondamentale per gli equilibri tattici ora non vede il campo da un po' di tempo: parliamo di Rade Krunic .

Destino segnato

Come riportato dall'edizione odierna de Il Giornale, infatti, il destino di Krunic sarebbe già bello che segnato. Il centrocampista bosniaco è pronto a volare in Turchia, sulla sponda del Fenerbahce, e il suo trasferimento è solo una questione di tempo. Già in estate i rumors si fecero insistente nonostante, alla fine, al Milan non giunse alcuna offerta. Ora, invece, il club rossonero lo ritiene come un giocatore ormai in partenza e i contatti continuano ad essere fitti per trovare un'intesa definitiva.