Milan, che delusione il calciomercato! De Ketelaere non trova la strada

Il Milan , come più volte ripetuto, non è riuscito fino ad ora, a ricevere dei minuti e dei risultati importanti dagli acquisti estivi nel calciomercato. Ne parla oggi l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Il primo focus è su Charles De Ketelaere .

Milan, De Ketelaere ancora non incide

Charles De Ketelaere, si legge, è inevitabilmente l'acquisto più deludente di questa stagione milanista: era partito bene ma giornata dopo giornata è entrato in un tunnel psicologico da cui pareva uscito con i due tiri in porta di Salerno. Contro la Roma è sembrato di nuovo il giocatore visto prima della sosta, troppo soft e con poco voglia. Pioli gli ha dato molta fiducia all'inizio, poi lo ha usato da alternativa: l'ultima partita da titolare in A è del primo ottobre, contro l'Empoli. Charles avrà, si legge, una possibilità in Coppa contro il Torino. Da capire in quale ruolo, se da attaccante centrale - Giroud non può giocare sempre - oppure da 10. Siamo solo all'inizio sicuramente, ma le aspettative sul belga erano ben altre.