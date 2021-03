Milan, Calabria out per infortunio: staffetta Kalulu-Dalot per sostituirlo

Le ultime notizie sul Milan. L'assenza di Davide Calabria apre una staffetta tra Pierre Kalulu e Diogo Dalot per sostituirlo

Nella giornata di ieri Davide Calabria si è sottoposto ad intervento chirurgico per una lesione al menisco mediale del ginocchio destro. Un'operazione che lo terrà fuori dai giochi per almeno 30 giorni. In questo lasso di tempo, come riferisce 'Tuttosport', Stefano Pioli darà vita ad una staffetta continua tra Pierre Kalulu e Diogo Dalot. Il primo ha dimostrato spesso affidabilità a livello di spinta e personalità. Il secondo, invece, ha alternato buone prestazioni ad altre in cui ha commesso errori vistosi. Il numero 2 rossonero rimane comunque il titolare del ruolo, ma le alternative di certo non mancano. Ecco la probabile formazione del Milan. Ritorna Ibra e non solo: tutte le novità