Milan, Calabria è recuperato. Attesa invece per gli esami di Origi

Davide Calabria, capitano del Milan, si è allenato ieri in gruppo: è pronto per tornare a giocare. Divock Origi, invece, costretto allo stop

Daniele Triolo

Davide Calabria, capitano e terzino destro del Milan, è tornato ad allenarsi ieri in gruppo a Milanello. Questa, ha ricordato il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, è la novità confortante in casa rossonera. Dopo l'infortunio dello scorso 1° ottobre in Empoli-Milan 1-3, Calabria si è rimesso a nuovo durante il ritiro di Dubai, evitando, però, di scendere in campo nelle amichevoli della Dubai Super Cup 2022 contro Arsenal e Liverpool. Ora, invece, Calabria punta a disputare PSV Eindhoven-Milan del prossimo 30 dicembre.

Milan, Calabria c'è. Origi rischia di fermarsi per un po' — Ma in casa Milan, oltre al recupero di Calabria, tiene banco anche la situazione di Mike Maignan e Divock Origi. Il portiere rischia di fermarsi ancora più a lungo (è fuori da settembre): il polpaccio non sembra dargli tregua. Origi, invece, ha accusato un risentimento al flessore durante la partita di Dubai contro i 'Gunners'. Tanto Maignan quanto Origi, ieri, hanno svolto lavoro personalizzato in palestra, con gli accertamenti slittati alle prossime ore.

Il Milan potrebbe tornare sul mercato per un portiere e un attaccante qualora gli stop per Maignan e Origi si rivelassero lunghi. Intanto, in Salernitana-Milan, potrebbe vedersi Charles De Ketelaere come 'falso nueve'. Questo perché Olivier Giroud (così come Theo Hernández) rientrerà a Milanello soltanto il 30 dicembre.