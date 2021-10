Milan, sospiro di sollievo per Calabria: non ci sono lesioni muscolari

Davide Calabria, terzino del Milan, aveva lasciato il ritiro della Nazionale Italiana per un risentimento muscolare. Può giocare già sabato

Daniele Triolo

Il Milan può tirare un sospiro di sollievo per quanto riguarda le condizioni di Davide Calabria. Il terzino destro rossonero, classe 1996, sabato aveva infatti lasciato il ritiro della Nazionale Italiana, disertando quindi la finale per il 3° e 4° posto di Nations League, per via di un risentimento muscolare. Immediata preoccupazione in casa rossonera per le condizioni di uno dei capitani della squadra di Stefano Pioli.

Ieri mattina Calabria si è però presentato a Milanello, come svelato da 'Tuttosport' e, i controlli svolti dallo staff medico del Milan, sono serviti per escludere lesioni muscolari. Calabria, quindi, si è fermato in tempo in allenamento con gli 'Azzurri' ed il suo stop a titolo precauzionale è servito per non fare danni. Vero, ha perso la possibilità di giocare con l'Italia contro il Belgio, ma avrà tempo e modo di rifarsi.

Calabria, ad ogni modo, ieri ha svolto delle terapie e domani, alla ripresa degli allenamenti, il tecnico Pioli, di concerto con lo staff medico, valuterà il percorso migliore che il numero 2 dovrà seguire. Calabria, comunque, potrebbe essere disponibile per Milan-Verona di sabato. Non è escluso, però, che Pioli lo tenga a riposo in vista di Porto-Milan di martedì sera in Champions League. Così fosse, per la Serie A spazio a Pierre Kalulu.