Milan, Calabria infortunato: le alternative di mister Pioli

Davide Calabria ha rimediato uno stiramento. Salterà le prossime gare del Milan. Ecco chi potrebbe essere impiegato al suo posto in difesa

Come riferito da 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, Davide Calabria , difensore del Milan , ha rimediato uno stiramento e, pertanto, salterà le prossime partite della squadra di Stefano Pioli . Ancora da quantificare, al momento, le tempistiche per il suo recupero. Ma il numero 2 rossonero salterà, sicuramente, le sfide dei prossimi giorni contro Fiorentina in Serie A e Atlético Madrid in Champions League .

L'altra, infatti, risponde al nome di Alessandro Florenzi che, dopo l'operazione in artroscopia al ginocchio, è tornato a disposizione del tecnico rossonero per il derby arrivato prima della sosta per le Nazionali. Questi giorni, infatti, gli hanno consentito di lavorare bene a Milanello per cercare di ritrovare la condizione migliore.